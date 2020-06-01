2020/06/01 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الشاعر السوداني ياسر البيلي إنه سعيد جدا باختيار الفنان العراقي كاظم الساهر لأحد نصوصه الغنائية لأدائها ضمن ألبومه الجديد، المزمع إصداره في الفترة المقبلة.وكان الساهر قد ظهر في مقطع فيديو من ضمن حفلة له على “يوتيوب”، معلناً لجمهوره اختيار نص “تاريخ ميلادي” من كلمات الشاعر ياسر البيلي، قبل أن يؤدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيصر يكسر “الندرة”.. قصيدة من السودان على موعد مع أوتار وصوت كاظم الساهر في البومه الجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيصر يكسر “الندرة”.. قصيدة من السودان على موعد مع أوتار وصوت كاظم الساهر في البومه الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).