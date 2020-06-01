لماذا تصهين الحكام العرب؟؟؟؟

2020/06/01 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحميد ذرب… لأنهم يؤمنون بنظرية ؛ألأمارة ولو على حجارة؟؟.وأليكم ألأدلة!!.عندما نزلت أرادة ألسماء ؛على قلب رسول الأنسانية محمد{ص} في مكة ألمكرمة.وقف كفار قريش ضد ألنبي {ص}؛ورسالته ؛وحاصروا ألرسول وأهل بيته في شعب أبي طالب ؛منعوا عنهم ألغذاء وألدواء ؛وتعانوا مع ألقبائل ألكافرة للقضاء على رسالة ألسماء؟؟.لأنهم لايؤمنون بألأديان؛ بل بالغنائم وألنساء وألثأر.أتحدوا […]

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