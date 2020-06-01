2020/06/01 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. عائلات عربية وكردية تعلق في سيطرة اربيل والسلطات تمنع دخولهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عائلات عربية وكردية تعلق في سيطرة اربيل والسلطات تمنع دخولهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عائلات عربية وكردية تعلق في سيطرة اربيل والسلطات تمنع دخولهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).