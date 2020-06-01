الكعبي يطالب السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع(ع)

2020/06/01 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع (ع).وقال الكعبي في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “على المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة و الدول العربية والاسلامية كافة بإستنهاض وشحذ هممهم واخذ دورهم الجاد في الضغط على المملكة العربية السعودية في اعادة بناء قبور ائمة البقيع […]

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