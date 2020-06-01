نائب عن الصادقون يدين الهجمة الاعلامية التي يشنها ضعاف النفوس ضد وزير الدفاع الجديد

2020/06/01 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ادان النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، اليوم الاثنين، الهجمة الإعلامية التي يشنها بعض ضعاف النفوس ضد وزير الدفاع جمعة عناد ، مبينا ان وزير الدفاع وخلال حوار تلفزيوني تكلم بحقائق عندما كان يشغل منصب قائد العمليات.وقال الخزعلي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته”العهد نيوز” ان هناك اعلام يشير إلى […]

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