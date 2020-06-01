التطعيم بشرائح الكترونية

2020/06/01 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ادهم ابراهيم… تعد بصمة الابهام في مقدمة الأدلة لتحديد هوية الانسان ، وقد اكتشفها العالم التشيكي جون ايفان بركنجي ، وقد كان متخصصا بعلم التشريح عام 1823 .فاستطاع ان يثبت بالبحث العلمي عدم إمكانية تطابق بصمة شخصين في صورة واحدة .وهكذا استخدمت بصمات الاصابع للتعريف بهوية الانسان واستخدمت على نطاق واسع […]

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