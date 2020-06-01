الخطوط التركية تتوقع تراجعا بنحو 60% في أعداد الركاب هذا العام

2020/06/01 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، إلكر أيجي، إن الشركة تتوقع تعافيا بطيئا في الطلب العالمي، بحلول نهاية أشهر الصيف، لكن سيكون هناك تراجع نسبته 60 % في أعداد الركاب هذا العام، بالمقارنة مع التقديرات الأولية.واستأنفت الناقلة التركية، التي كانت تسير رحلات إلى 126 دولة قبل تفشي فيروس كورونا، الرحلات المحلية، اليوم الإثنين، بعد نحو شهرين من تعليقها؛ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.ومن المتوقع أن تعود بعض رحلات الشركة التركية، اعتبارا من العاشر من يونيو/حزيران الجاري.وارتفعت أسهم الشركة 1.9% بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش، عقب صعودها 4.5% عند الفتح، اليوم الإثنين.وفي مؤتمر عبر الهاتف، الجمعة الماضي، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط التركية، إن الشركة تتوقع أن الكيلومترات المتاحة للمقعد ستتراجع بنحو 55% عن تقديراتها الأولية لهذا العام.وأشار إلى أن الخطوط التركية تتخذ العديد من الإجراءات لخفض النفقات التشغيلية وتأمين السيولة، وأن لديها خطوط ائتمان بنحو ملياري دولار متاحة من بنوك تركية لم يجر السحب منها، إضافة إلى ما لديها من سيولة بقيمة 1.8 مليار دولار.

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