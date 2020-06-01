الصادقون النيابية: وزير الدفاع يتعرض لهجمة اعلامية شرسة لتحريف الحقائق

2020/06/01 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادان النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، اليوم الاثنين، الهجمة الإعلامية التي يشنها بعض ضعاف النفوس ضد وزير الدفاع جمعة عناد، مبينا ان وزير الدفاع وخلال حوار تلفزيوني تكلم بحقائق عندما كان يشغل منصب قائد العمليات.وقال الخزعلي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته "كلكامش برس"، ان "هناك اعلام يشير إلى مؤامرة لطمس الحقائق التي كشف عنها وزير الدفاع جمعة عناد بأن 80% من إرهابي داعش هم محليين".وأضاف أن "عناد يتعرض لهجمة إعلامية شرسة يراد منها طمس الحقائق".ورفض الخزعلي اتهام أي أحد "بالوقوف وراء الهجمة الإعلامية التي يتعرض لها وزير الدفاع "،وأشار الى ان "هناك مؤسسات إعلامية معروفة بنهجها العدائي ضد الشعب العراقي هي من تقف خلف تحريف الحقائق".

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