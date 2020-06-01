ماهو سلاح وزارة الصحة العراقية الوحيد لمواجهة كورونا؟ | تقرير

2020/06/01 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الوعي والالتزام وإدراك المواطنين لخطورة فيروس كورونا المستجد..



جميعها أسلحة تعول عليها الجهات الصحية في العراق للحد من انتشاره.تقرير: احمد ربيعقراءة: عبد الله الشيخ#العراق #كورونا

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