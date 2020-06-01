المخطوفون والمغيبون قسرا في العراق #وينهم | تقرير

2020/06/01 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

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أطلق ناشطون عراقيون هاشتاغ “وينهم” في إشارة الى المغيبين قسرا..



ويبدو ان ذلك جاء بعد ان فتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ذلك الملف الحساس في رسالة إيجابية استبشر الشعب بها خيرا.تقرير : هبة حميدقراءة: عبد الله الشيخ#العراق #وينهم

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