بالصور،، هندي يخدع 40 تاجراً اماراتياً ويفر بملايين الدراهم

2020/06/01 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق سافر رجل أعمال هندي في أول رحلة إجلاء للرعايا الهنود، آخذاً معه أموال 40 تاجرا إماراتيا، وهو مبلغ مالي يقدر بـ 6 ملايين درهم (نحو 1.7 مليون دولار).وبحسب موقع “gulfnews” الإماراتي، هرب المواطن الهندي “يوغيش فاريفا”، 36 عاما، إلى بلاده على متن إحدى رحلات الإجلاء، التي تم تنظيمها بسبب فيروس كورونا، […]

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