رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في العراق.. السليمانية تعود لخط الخطر

2020/06/01 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كان ربع الاصابات سجلت في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم”، مشيرة إلى أنه “بذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض […]

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