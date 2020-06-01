2020/06/01 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء يبحث مع السفير الامريكي افاق التعاون في مجال الطاقة الكهربائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يبحث مع السفير الامريكي افاق التعاون في مجال الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يبحث مع السفير الامريكي افاق التعاون في مجال الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).