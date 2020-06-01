الكعبي يطالب السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع

2020/06/01 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع (ع).

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