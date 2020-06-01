حادثة مرقد الصدر تتكشف.. أحد المتهمين يدلي رواية مختلفة: هل يتعرض مقتدى الصدر لتضليل المعلومات من قبل محيطين به؟

2020/06/01 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تتضح حقيقة وصورة الضجة التي احاطت بحادثة مرقد المرجع الديني محمد الصدر، وما احاط بها من ملابسات غير واضحة، قبل أن ينشر أحد المتهمين الخمسة بمحاولة حرق مرقد الصدر والذي ورد اسمه في بيان مكتب الصدر، مقطع فيديو وضح من خلاله ملابسات الحادثة.وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره أحمد […]

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