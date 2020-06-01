تولر يؤكد لوزير الكهرباء استعداد الشركات الامريكية في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة في العراق

2020/06/01 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداداكد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، لوزير الكهرباء، ماجد مهدي، اليوم الاثنين، استعداد الشركات الامريكية في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة في العراق، فيما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية.وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، استقبل صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر".وقَدمَ السفير الأمريكي، بحسب البيان خلال الزيارة تهانيه "للوزير بمناسبة تسنمه مهام عمله ومنصبه وزيرا للكهرباء"، متمنيا "الموفقية في إدارة الوزارة". ودعا السفير إلى "تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية"، مبدياً "إستعداد الشركات الإمريكية للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة GE مع ملاكات الوزارة".ونوه السفير عن "إستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والمساهمة الفاعلة لتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".من جانبه أبدى الوزير "شكره للسفير الامريكي ورحبَ بتطور العلاقات الأقتصادية بين البلدين".وأشار الى ان "الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً "برصانة الشركات الإميركية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية".وأعرب الوزير بأن "سوق الطاقة العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".واشادَ وزير الكهرباء"بالإعفاءات الأميركية والتي منحت للعراق مما ساهم في ادامة زخم عمل محطات الإنتاج وبالتالي تحسن أداء الشبكة الوطنية".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تولر يؤكد لوزير الكهرباء استعداد الشركات الامريكية في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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