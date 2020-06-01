تولر يؤكد لوزير الكهرباء استعداد الشركات الامريكية في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة في العراق

2020/06/01 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، لوزير الكهرباء، ماجد مهدي، اليوم الاثنين، استعداد الشركات الامريكية في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة في العراق، فيما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية.وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، استقبل صباح اليوم الاثنين في مكتبه بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر".وقَدمَ السفير الأمريكي، بحسب البيان خلال الزيارة تهانيه "للوزير بمناسبة تسنمه مهام عمله ومنصبه وزيرا للكهرباء"، متمنيا "الموفقية في إدارة الوزارة". ودعا السفير إلى "تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية"، مبدياً "إستعداد الشركات الإمريكية للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة GE مع ملاكات الوزارة".ونوه السفير عن "إستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والمساهمة الفاعلة لتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".من جانبه أبدى الوزير "شكره للسفير الامريكي ورحبَ بتطور العلاقات الأقتصادية بين البلدين".وأشار الى ان "الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً "برصانة الشركات الإميركية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية".وأعرب الوزير بأن "سوق الطاقة العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".واشادَ وزير الكهرباء"بالإعفاءات الأميركية والتي منحت للعراق مما ساهم في ادامة زخم عمل محطات الإنتاج وبالتالي تحسن أداء الشبكة الوطنية".

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