رئيس الجمهورية يشدد على دور الحكومات المحلية في نشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف 

2020/06/01 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين، عدداً من المحافظين، وبحث معهم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "كلكامش برس"، على "ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم".وأشار الرئيس إلى أن "الحكومات المحلية تتحمل اليوم مسؤولية مضاعفة في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين لمواجهة الأوضاع التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الالتزام بالإرشادات الصحية في مكافحة جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وسلامة العراقيين".وأضاف رئيس الجمهورية أن "التحديات الصعبة التي تواجه العراق على أكثر من صعيد تتطلب المزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية"، مشدداً على "دور الحكومات المحلية في نشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف والتآزر والتضامن بين الأهالي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المدن كافة".وأكد صالح على "ضرورة المحافظة على الإنجازات المتحققة ضد العصابات الإرهابية وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة ماتبقى من فلول تنظيم داعش".بدورهم قدم المحافظون "شرحاً مفصلاً عن واقع محافظاتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استعراض الخطط والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا"، مثمنين جهود رئيس الجمهورية "في متابعته المباشرة لشؤون المحافظات".

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