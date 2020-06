أول مسلم يدخل الكونغرس.. من هو قائد التحقيقات في قضية فلويد؟

2020/06/01 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول مسلم يدخل الكونغرس وأول أميركي من أصل أفريقي يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا، تم إعلانه ليكون في قيادة التحقيقات في القضية الشائكة التي يتابعها العالم والتي تستمر الاحتجاجات بسببها في أركان كثيرة في الولايات المتحدة الأميركية. حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أعلن الأحد عن أنه طلب من النائب العام كيث إليسون مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان في القضية الشائكة لظروف وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، والتي أشعلت الاحتجاجات في كثير من المدن الأميركية.

وقال والز في تغريدة له على تويتر إن "وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد.



شكرا لك أيها النائب العام.



لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

Having @AGEllison lead this prosecution keeps faith with our commitment to ensure justice for George Floyd.



Thank you, Attorney General.



— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 1, 2020

من جهته قبل إليسون القضية ويخطط لاجتماع صباح الاثنين لفريق العمل المشترك، وقال في مؤتمر صحفي "مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

It with a large degree of humility and a great seriousness, I accept for my office the responsibility for leadership on this critical case involving the killing of George Floyd.



We are going to bring to bear all the resources necessary to achieve justice in this case.



— Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) June 1, 2020

فمن هو كيث إليسون؟

يبلغ من العمر 56 عاما، سياسي أميركي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها، ودرس القانون فيها عام 1990، ووالد لأربعة أطفال هم إيليا وإرميا وإشعياء وأميرة.

أحد أبنائه اختار الانضمام إلى الجيش حيث يخدم حاليا كجندي، ويقول إليسون في مقابلة مع سي أن أن في مايو 2018 "نحن كمسلمين حياتنا لهذا البلد، ونحن نحبه، ونؤمن به ونسعى لأن يكون أفضل".

قبل دخوله السياسة، قضى كيث 16 عاما كمحام قريب من الناس متخصص في الحقوق المدنية وقانون الدفاع، بما في ذلك خمس سنوات كمدير تنفيذي لمركز الحقوق القانونية، حيث أشرف كيث على فريق من المحامين يركز على تحقيق العدالة لسكان الولاية الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.

كان إليسون نائبا عن ولاية مينيسوتا، وأول مسلم يدخل الى الكونغرس عام 2006، كما كان أول أميركي من اصل أفريقي يمثل الولاية التي يمثل فيها السود خمس السكان فقط.

خلال 12 عاما في الكونغرس مثل فيها مينيسوتا حيث دافع عن حماية المستهلك والعمال والحقوق المدنية للدفاع عن حقوق السكان ضد أصحاب القوى والمصالح، وساهم في تمرير قوانين لمكافحة إساءة استخدام بطاقات الائتمان والدفاع عن حقوق المستأجرين والسكان، وأسس تجمع مكافحة الاحتكار في الكونغرس وكتلة عدالة المستهلك في الكونغرس.

ترشحه لرئاسة الحزب الديمقراطي

بعد الهزيمة المدوية لمرشحته هيلاري كلينتون، في الانتخابات الرئاسية، أعلن كيث إليسون حليف بيرني ساندرز، ترشحه لرئاسة الحزب الديموقراطي الأميركي، في نوفمبر 2016، موضحا أنه سيسعى إلى جعل الحزب أكثر تقدمية.

وكان أيضا من أوائل الذين دعموا بيرني ساندرز في أكتوبر 2015 في مواجهة هيلاري كلينتون خلال السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقد بادر ساندرز أيضا إلى دعم كيث الذي يلقى دعما من كبار الشخصيات في الحزب الديموقراطي، بينهم تشاك شومر، لكن أعضاء الحزب في النهاية اختاروا توماس بيريز المقرب من الرئيس السابق باراك أوباما.

نجله يعلن دعمه لأنتيفا

أعلن إرميا، نجل كيث إليسون دعمه للمجموعة اليسارية (أنتيفا) أو مكافحة الفاشية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستعلنها "منظمة إرهابية".

وقال إليسون: "أعلن دعمي لأنتيفا "ما لم يتمكن أحد من إثبات لي أن أنتيفا وراء حرق الأعمال التجارية المملوكة للسود والمهاجرين في منطقتي، سأستمر في التركيز على إيقاف إرهابي تفوق العرق الأبيض الذين يهاجموننا فعليا".

— Jeremiah Ellison (@jeremiah4north) May 31, 2020

إصلاحات سابقة

كان إليسون يقود مجموعة أصدرت بالفعل 28 توصية لإصلاح الشرطة تتضمن معايير تدريب جديدة وتحقيقات مستقلة في استخدام القوة المميتة، لكن التغييرات المقترحة تتطلب موافقة المجلس التشريعي للولاية.

وقال إليسون إنه يدرك جيدا أن الدولة لديها تحديات شرطية طويلة الأمد.



الإصلاحات حتى الآن كانت متوقفة وغير كافية، وكان يتم وضعها جانبا حتى نصل إلى المأساة التالية".

وأضاف أن الأمر سيتطلب تغييرا ثقافيا وسياسيا لإصلاح العلاقة بين الشرطة والمجتمعات في ولاية مينيسوتا، لكن إصلاح السياسيات يمكن أن تساعد".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التهم الموجهة ضد الضباط المشاركين في مواجهة فلويد ستوقف الاحتجاجات العنيفة التي دخلت يومها الرابع الجمعة.

الشرطي الأميركي الذي قتل فلويد..



تقرير يكشف تفاصيل صادمة

قبل أربع سنوات من مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل موت جورج فلويد بالاختناق ورأسه تحت ركبة رجل شرطة، كانت هناك لقطات مماثلة لشاب يدعى فيلاندو تم إطلاق النار عليه في نقطة مرورية في مينيابلويس أيضا.

