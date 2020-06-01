حول الاعدامات الصورية ضد السود في امريكا! - توما حميد

2020/06/01 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد اثار مقطع فيديو لحادث جديد يقوم فيه شرطي امريكي بقتل رجل اسود يدعى -جورج فلويد، 40 عاما، بدم بارد غضبا واشمئزازا على مستوى العالم.



المثير للانتباه ان استغاثة الرجل الذي كان يصارع تحت ضغط الجسم الهائل للشرطي الذي يضغط بركبته على رقبة ودون ان يبدي أي مقاومة لم تهز مشاعر أي من افراد الشرطة الأربعة المتورطين في هذه الجريمة.



وللأسف فارق هذا الرجل الحياة بعد لحظات من وصوله الى المستشفى.



ان هذا النوع ......





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