الحرمان من الطفولة الطبيعية جريمة في حق الإنسانية - يامنة كريمي

2020/06/01 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يامنة_كريمي الحرمان من الطفولة الطبيعية جريمة في حق الإنسانيةذ.



يامنة كريميظاهرة اجتماعية شاذة تنتشر بيننا انتشار النار في الهشيم وتشكل خطرا على مستقبل أولادنا وأسرنا ومجتمعنا.



إنها مشكل استغلال الأطفال من أجل حل مشاكل الآباء وربح المال.



لا يختلف اثنان في كون تشغيل الأطفال كان حاضرا دائما، خاصة في غياب المؤسسات التعليمية أحيانا و ......





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