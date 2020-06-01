2020/06/01 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس قضاء الحمدانية سعيد سليمان البري اليوم الاثنين بان موسم حصاد القمح في الموصل بدأ مبكرا هذا العام خوفا من الحرائق قد تطال المحاصيل الزراعية مثل الاعوام السابقة.وقال البري في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأن “الموسم الزراعي في مدينة الموصل ومنطقة سهل نينوى قد بدأ هذا العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة نينوى لـ”العهد نيوز”: حصدنا مزارع الحنطة مبكرًا خوفا من الحرائق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة نينوى لـ”العهد نيوز”: حصدنا مزارع الحنطة مبكرًا خوفا من الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).