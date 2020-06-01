شركة أبل تصدم سارقي هواتفها ضمن موجة النهب في الاحتجاجات الأمريكية

2020/06/01 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتصاعد عمليات النهب لعدة متاجر في عموم الولايات المتحدة، وذلك غداة وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.وقامت حشود من المحتجين المقنعين بنهب العديد من متاجر “أبل” لبيع التجزئة، لكن السارقين فوجؤوا سرقة العديد من أجهزة “أبل” قام عملاق الإلكترونيات الأمريكي بتعطيل هذه الأجهزة المسروقة، عن بعد.The @Apple store in the […]

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