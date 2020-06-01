صحة الرصافة تطلق تحذيراً للمواطنين وتضع استمرار الحظر الشامل خيارا مطروحاً

2020/06/01 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن خطة مستقبلية تحسباً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفيما أطلق مناشدات للمواطنين بالتعاون والالتزام بالشروط الصحية، وضع استمرار الحظر الشامل خياراً مطروحاً لمنع انتشار الوباء.وقال الساعدي في مقابلة لوكالة الانباء الرسمية، اليوم الاثنين ، تابعته “العهد نيوز” : “إن صحة الرصافة تجري […]

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