2020/06/01 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… شهدت اغلب مستشفيات الرصافة ومراكزها الصحية، الاثنين، خلوها من نماذج الفحص المختبري “المسحات” واكتضاضها بالحالات المشتبه بها وعدم قدرة الكوادر على فحصها.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/ ان ،غالبية مستشفيات بغداد خلت اليوم من نماذج الفحص المختبري المسحات وعدم وجود خزين بعد نفاد الكميات لديها صباح اليوم وامس.واضاف ان اغلب المستشفيات شهدت اكتضاضها بالمراجعين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات بغداد تخلو من نماذج الفحص المختبري وتكتض بالحالات المشتبه اصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات بغداد تخلو من نماذج الفحص المختبري وتكتض بالحالات المشتبه اصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).