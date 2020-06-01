الديمقراطية الامريكية …..والتمييز العنصري

2020/06/01 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد… ان ما يحدث اليوم في امريكا من اعتداء على مواطن زنجي ( اسود البشرة ) وهو اعزل من قبل البوليس بهذه الطريقة وامام انظار العالم وقد تناقلت وسائل الاعلام كافة هذه الصورة البشعة والمنظر المقزز لاحتقار واهانة البشر ايما يكون معتقدة او دينية او لونة او مسكنة .ان هذه الديمقراطية […]

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