الحكمة تؤكد عدم ترشيحها أي شخصية للوزارات الشاغرة

2020/06/01 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة، اليوم الاثنين، عدم ترشيح اي شخصية للوزارت الشاغرة، فيما أكد أن أمام رئيس الوزراء تحديات لإكمال كابينته.

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