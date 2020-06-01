التربية النيابية: مقترح جديد بشأن مصير الصفوف المنتهية

2020/06/01 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، عن مقترح جديد يتعلق بامتحانات الصفوف المنتهية.

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