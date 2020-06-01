2020/06/01 | 17:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي: 120 إصابة بكورونا سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: 120 إصابة بكورونا سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: 120 إصابة بكورونا سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).