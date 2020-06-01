رابطة الدوري الايطالي تخطط لعودة الجمهور الى الملاعب خلال تموز المقبل

2020/06/01 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تخطط رابطة الدورى الإيطالى، بالتنسيق مع الأندية، لإعادة الجماهير لمدرجات ملاعبها خلال شهر تموز المقبل، حيث وضعت العديد من الضوابط اليوم الاثنين، لعودة الجماهير والمشجعين للمباريات.

وأعلنت رابطة الدورى الإيطالي لكرة عودة منافسات الموسم الحالى من المسابقة 2019 – 2020 يومى 20 و21 من شهر حزيران الجاري، من خلال إقامة 4 مباريات مؤجلة من منافسات الجولة الـ25، بعد توقف طويل استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، واجتمعت رابطة الدورى الإيطالي، الجمعة، بحضور جميع ممثلى الأندية الـ20 فى المسابقة، عبر الفيديو، والذين رحبوا بقرار فيتشينزو سبادافورا، رئيس الرياضة الإيطالي، بعودة منافسات الكالتشيو بداية من يوم 20 حزيران الجاري.

وقالت صحيفة " todomercado" الإيطالية، إن:" هناك اقتراحًا بعودة الجماهير بصورة تدريجية وبعدد قليل حيث يمكنها توفير ما بين 20 إلى 25% من سعة الملاعب لضمان التباعد الاجتماعى بين المشجعين".

كما هناك توقعات بعودة الجماهير التى قامت بشراء التذاكر الموسمية لمباريات الأندية موزعة على قطاعات الملاعب المختلفة أو بيع التذاكر لكل 4-5 مقاعد لضمان وجود مقاعد خالية فى محيط كل شخص، ومن ضمن القواعد أيضًا ارتداء الأقنعة الواقية وحظر المعانقة أو الملامسة أو الاحتفال مثل اللاعبين.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى خلال الموسم الحالى برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

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