مدير صحة الرصافة يكشف عدد الكوادر الطبية المصابة بكورونا ويتحدث عن خطة لاستيعاب ارتفاع الاصابات

2020/06/01 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشف مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، الإثنين (1 حزيران 2020) عن عدد الكوادر الطبية المصابة...





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