من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19″؟

2020/06/01 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الدكتور أندريه ديمين، رئيس الجمعية الروسية للصحة العامة، أن الأشخاص المدخنين ومتعاطي المشروبات الكحولية، يمكن أن ينسبوا إلى مجموعة الخطر.وأكد البروفيسور ديمين من جامعة سيتشينيف الطبية بموسكو، في مقابلة مع صحيفة “برلامنتسكايا غازيتا”، ما أعلنته هيئة الرقابة الصحية، بأن تناول المشروبات الكحولية المحتوية على نسبة عالية من الكحول، لا يقتل الفيروس […]

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