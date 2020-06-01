لماذا تكره شعوب الأرض ..أميركا !

2020/06/01 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد الحاج..اقولها وبكل صراحة ولتكن كلماتي هذه بمثابة نداء أخير الى الإدارة الاميركية ممثلة بمجلسي الشيوخ والنواب” الكونغرس “فضلا عن قيادات وأعضاء حزبيها الرئيسين ” الفيل والحمار ” أو” الجمهوري والديمقراطي ” والحديث موصول الى جميع الاثرياء وكل رجال المال والأعمال واصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى – ممن يسيطرون ويتحكمون بثلثي ثروات العالم […]

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