10 وفيات و429 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/06/01 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإٔصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 10 حالات وفاة و429 إصابة جديدة .

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