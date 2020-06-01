الصحة تسجل 429 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 17:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 429، إصابة بفيروس كورونا، في مختلف محافظات البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنه "تشكر وزارة الصحة والبيئة كافة ملاكتها من أبطال الجيش الأبيض الذين يواجهون هذه الجائحة منذ أشهر وبكل بطولة وإخلاص".وأضافت "تؤكد الوزارة استمرار عمليات المسح الميداني من خلال فرقها المنتشرة في بغداد والمحافظات وتدعو الجميع للتعاون معها وتنفيذ توجيهات الوزارة التي من شأنها احتواء الاصابات ومنع التفشي.- تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١)".وتابع، "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: ب بغداد/ الرصافة: ٨٠ بغداد/ الكرخ: ٤٧ مدينة الطب: ٤٥ النجف: ٦ البصرة: ٢٢ السليمانية: ١٠٢ دهوك: ٢ كربلاء: ١١ ديالى: ٤ واسط: ٤١ بابل: ٤ الديوانية : ٨ ميسان: ٣٨ المثنى: ١٣ نينوى: ٦ الشفاء: ١١٩ حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣٠ بغداد/ الكرخ: ٢١ مدينة الطب: ٢١ النجف: ١ اربيل : ١١ البصرة: ٢٣ ديالى: ٥ الديوانية: ٣ واسط: الوفيات : ١٠ حالات حالتين في بغداد/ الرصافة حالة في بغداد/ الكرخ ٤ حالات في مدينة الطب حالة في ميسان حالة في الانبار حالة في السليمانية مجموع الإصابات : ٦٨٦٨ مجموع حالات الشفاء: ٣٢٧٥ الراقدين الكلي: ٣٣٧٨ الراقدين في العناية المركزة: ٤٣ مجموع الوفيات: ٢١٥

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