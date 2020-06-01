تونس : من هو الرئيس ؟ - فريد العليبي

2020/06/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريد_العليبي في سابقة هي الأولى تونسيا أرسل رئيس البرلمان راشد الغنوشي برقية الى رئيس حكومة الوفاق الليبية ، مهنئا باسترجاع السيطرة على قاعدة الوطية القريبة من الحدود التونسية ، مما فُهم منه انحيازه لطرف من أطراف الصراع الليبي والضرب عرض الحائط بالسياسة الرسمية القائمة على الحياد إزاء ذلك الصراع ، وبما أن ذلك الطرف محسوب على الإسلام السياسي الإخواني فقد أتهم شيخ حركة النهضة بأنه خاضع لتأثيرات المركز العالمي لل ......





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