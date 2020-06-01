2020/06/01 | 17:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تشكر وزارة الصحة والبيئة كافة ملاكتها من أبطال الجيش الأبيض الذين يواجهون هذه الجائحة منذ أشهر وبكل بطولة وإخلاص.
– تشيد الوزارة بجهود ابطال القوات الأمنية لمتابعتهم تنفيذ الحظر وغيرها من قرارات اللجنة العليا.
– تؤكد الوزارة استمرار عمليات المسح الميداني من خلال فرقها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 429 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– تشيد الوزارة بجهود ابطال القوات الأمنية لمتابعتهم تنفيذ الحظر وغيرها من قرارات اللجنة العليا.
– تؤكد الوزارة استمرار عمليات المسح الميداني من خلال فرقها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 429 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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