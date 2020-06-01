وزارة الصحة تعلن تسجيل 429 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/06/01 | 17:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تشكر وزارة الصحة والبيئة كافة ملاكتها من أبطال الجيش الأبيض الذين يواجهون هذه الجائحة منذ أشهر وبكل بطولة وإخلاص.– تشيد الوزارة بجهود ابطال القوات الأمنية لمتابعتهم تنفيذ الحظر وغيرها من قرارات اللجنة العليا.– تؤكد الوزارة استمرار عمليات المسح الميداني من خلال فرقها

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