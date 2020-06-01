تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا المستجد في دهوك

2020/06/01 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان”دهوك سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا تعود إلى امرأة (44 عاما) وثلاث فتيات تبلغ أعمارهن (15 و13 و9)”.واضافت، ان”جميعهن من سكنة مدينة دهوك وتلقن […]

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