الدفاع تصدر توضيحا بشأن تصريح وزيرها: 80% من داعش يتواجدون بالمحافظات الغربية

2020/06/01 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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