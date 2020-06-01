وفد كردي يزور بغداد نهاية الاسبوع الجاري

2020/06/01 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الاثنين، أن وفدا كرديا حكوميا سيزور بغداد قريبا.وقال خوشناو لـ /المعلومـة/ إن “نهاية الأسبوع الجاري ستكون هناك زيارة مرتقبة لوفد حكومي من أربيل الى العاصمة بغداد”، مشيرا الى أن “الوفد السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سيتوجه بعد الوفد الحكومي لبحث مجموعة ملفات سياسية”.وأعلنت وزارة المالية، […]

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