صندوق الاعمار ينجز جسراً حيوياً في الانبار

2020/06/01 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، اليوم الاثنين، انجاز مشروع إعادة اعمار جسر زنكورة الفوقاني في محافظة الانبار.

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