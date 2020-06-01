نائب: مفاوضات منتصف حزيران ستحسم الوجود الأمريكي في العراق

2020/06/01 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، أن المفاوضات التي ستجري بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية منتصف حزيران الجاري ستحسم الوجود القتالي الأمريكي في العراق.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد ملزم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا إلى إن “إخراج […]

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