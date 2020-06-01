2020/06/01 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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