مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة

2020/06/01 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة الت...





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