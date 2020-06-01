مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة


مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة
2020/06/01 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة الت...

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