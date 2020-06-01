وزارة الدفاع توضح تصريحاً لوزيرها بشأن تواجد داعش في المحافظات الغربية

2020/06/01 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، الإثنين (1 حزيران 2020) توضيحا بشأن تصريح وزيرها، بشأن تواجد داعش في المحافظات ...





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