صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي للحالات المؤكد اصابتها بكورونا اليوم

2020/06/01 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أوضحت صحة محافظة النجف، الاثنين، التوزيع الجغرافي للحالات الست المؤكد اصابتها بكورونا اليوم....





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