جيمس كاميرون يستعد لاستئناف “افتار2”

2020/06/01 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير امريكية فنية متخصصة، اليوم الاثنين، ان المخرج العالمي جيمس كاميرون اقترب من مرحلة استئناف الإنتاج لسلسة افلاح افتار بعد أن وصل كاميرون بصحبة منتجه جون لانداو إلى نيوزيلندا.وبحسب موقع ديدلان، فقد كشف لانداو عن الخبر في منشور على إنستجرام للاقنعة الواقية من أقنعة واقية من فيروسات التاجية، وأشار إلى […]

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