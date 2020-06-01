المجلس العربي في كركوك: المكون العربي يتعرض لإقصاء وتهميش من قبل مجلس المفوضين

2020/06/01 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، اليوم الإثنين ، أن هناك اقصاء وتهميش للمكون العربي في المحافظة من قبل مجلس المفوضين.وقال الطائي في حديث متلفز لقناة لـ”العهد “، إن “أهالي محافظة كركوك تفاجأوا بالتقسيمات الجديدة التي اقرها مجلس المفوضين في كركوك”، مبينا أن “هناك تناقض في خيارات مجلس المفوضين […]

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