مصرف الرشيد: فروعنا مفتوحة لتوزيع رواتب موظفي 46 دائرة

2020/06/01 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمرار فروعه بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة التي وصلت صكوك تمويلها الى المصرف.وبين المصرف ان “هذه الدوائر تابعة لوزارات التربية والداخلية والتعليم العالي والصحة والنقل حيث بلغت 46 دائرة” واكد المصرف وفقا بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقته “العهد نيوز” انه “بإمكان الموظفين من حملة […]

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