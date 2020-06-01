لا براءة لشرطيّ: تساؤلات عن شرعية العنف غير الطارئ

2020/06/01 | 18:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتكرر في الكُتب التي تتحدث عن الشرطة، بوصفها جهاز اً سياسياً وسيادياً، المثال الشهير الذي ضربه المفكر الفرنسي “لويس ألتوسير”، في نصه الشهير “الأيدولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة”، ضمن الفصل الذي يتحدث عن الـ”ـInterpellation” أو “التوقيف”،…

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