2020/06/01 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يؤكد لرئيس ديوان الرقابة المالية ضرورة الكشف عن حالات الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لرئيس ديوان الرقابة المالية ضرورة الكشف عن حالات الفساد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لرئيس ديوان الرقابة المالية ضرورة الكشف عن حالات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).