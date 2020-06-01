10 وفيات وأعلى حصيلة يومية بـ429 إصابة بكورونا في العراق

2020/06/01 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإٔصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 10 حالات وفاة و429 إصابة جديدة .

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها مستمرة بعمليات المسح الميداني من خلال فرقها المنتشرة في بغداد والمحافظات، داعية الجميع للتعاون معها وتنفيذ توجيهات الوزارة التي من شأنها احتواء الاصابات ومنع التفشي.

وأوضحت أنه تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١).

وبينت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨٠

بغداد/ الكرخ: ٤٧

مدينة الطب: ٤٥

النجف: ٦

البصرة: ٢٢

السليمانية: ١٠٢

دهوك: ٢

كربلاء: ١١

ديالى: ٤

واسط: ٤١

بابل: ٤

الديوانية : ٨

ميسان: ٣٨

المثنى: ١٣

نينوى: ٦

- الشفاء: ١١٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٠

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ٢١

النجف: ١

اربيل : ١١

البصرة: ٢٣

ديالى: ٥

الديوانية: ٣

واسط: ٤

- الوفيات : ١٠ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

٤ حالات في مدينة الطب

حالة في ميسان

حالة في الانبار

حالة في السليمانية

مجموع الإصابات : ٦٨٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٣٢٧٥

الراقدين الكلي: ٣٣٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٣

مجموع الوفيات: ٢١٥

وقدمت وزارة الصحة والبيئة الشكر الى "كافة ملاكتها من أبطال الجيش الأبيض الذين يواجهون هذه الجائٔحة منذ أشهر وبكل بطولة وإخلاص"، كما اشادت "بجهود ابطال القوات الأمنية لمتابعتهم تنفيذ الحظر وغيرها من قرارات اللجنة العليا".

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